Suécia exige que UE congele parte comercial de acordo de associação com Israel

"A situação em Gaza é absolutamente terrível, e Israel não está cumprindo suas obrigações mais fundamentais nem os acordos alcançados em relação à ajuda humanitária de emergência", escreveu Kristersson no X.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, exigiu nesta quinta-feira (31) que a UE congele a parte comercial de seu acordo de associação com Israel, que, segundo ele, não cumpre com suas obrigações na Faixa de Gaza, que enfrenta um desastre humanitário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Portanto, a Suécia exige que a União Europeia suspenda o mais rápido possível a parte comercial do acordo de associação. Deve-se aumentar a pressão econômica sobre Israel", acrescentou.

O acordo de associação da UE com Israel é um marco para as relações comerciais e políticas. O bloco é o maior parceiro comercial de Israel, representando quase um terço do comércio global de Israel, segundo dados da UE.

A declaração de Kristersson chega dois dias após os Países Baixos tomarem uma postura semelhante.

O ministro das Relações Exteriores dos Países Baixos, Caspar Veldkamp, disse que seu país pressionaria para suspender a parte comercial do Acordo de Associação entre a União Europeia e Israel se este último não cumprir suas obrigações humanitárias.