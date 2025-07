Raio de 829 km bate recorde mundial validado pela OMM

O recorde do raio mais longo foi validado nesta quinta-feira (31) pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), com uma extensão de 829 quilômetros, registrado na região das Grandes Planícies, nos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Estendeu-se desde o leste do Texas até as proximidades de Kansas City, cobrindo uma distância equivalente à que separa as cidades europeias de Paris e Veneza", destacou a OMM em um comunicado.

Um comitê de 11 especialistas dos Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Espanha, Nepal e Israel certificou o recorde.

O raio mais longo anterior, também registrado nos Estados Unidos, foi de 768 quilômetros e ocorreu entre o Mississippi e o Texas em 29 de abril de 2020. A OMM certificou-o em 2022.

Esses registros têm uma margem de erro de aproximadamente +/- 8 quilômetros.