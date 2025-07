Piastri quer disparar rumo ao título em Budapeste, palco de sua 1ª vitória na F1

Oscar Piastri retorna ao Grande Prêmio da Hungria neste fim de semana, palco de sua primeira vitória na Fórmula 1, disposto a ampliar sua vantagem no Mundial de Pilotos sobre seu companheiro de equipe, Lando Norris, no circuito de Budapeste.

"Estou ansioso para voltar para onde obtive minha primeira vitória", disse Piastri. "É uma grande cidade, um circuito legal e um fim de semana divertido, mas quando estivermos nos carros e na pista, tudo isso será esquecido".

No ano passado, ele conquistou sua primeira vitória com a ajuda das ordens de sua equipe. Depois de assumir a liderança da corrida à frente do 'poleman' Norris, Piastri ficou atrás de seu companheiro de equipe após as paradas nos boxes.

A McLaren pediu então a Norris que devolvesse a posição a Piastri, presenteando o australiano com sua primeira vitória de uma forma que fez o britânico se sentir menosprezado.