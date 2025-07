Osimhen assina em definitivo com o Galatasaray por 75 milhões de euros

O atacante nigeriano Victor Osimhen, emprestado ao Galatasaray pelo Napoli no ano passado, assinou nesta quinta-feira (31) um contrato de quatro anos com o clube de Istambul, que anunciou o pagamento de € 75 milhões (cerca de R$ 480 milhões na cotação atual) pela transferência do jogador. Osimhen, de 26 anos, "receberá um salário líquido de € 15 milhões [R$ 96 milhões] por temporada, um bônus de fidelidade de € 1 milhão [R$ 6,4 milhões] líquido e € 5 milhões [R$ 32 milhões] em direitos de imagem", informou o atual campeão turco em um comunicado.

O Galatasaray, que se classificou para a Liga dos Campeões da Europa, não especificou se o pagamento de € 75 milhões foi feito ao Napoli de uma só vez ou em parcelas, conforme noticiado pela imprensa turca. O nigeriano, que disputou 40 jogos pela seleção de seu país com 26 gols marcados, se tornou assim o jogador mais caro já contratado por um clube turco. Após chegar ao Napoli em 2020, vindo do Lille, por cerca de € 80 milhões (R$ 512 milhões), Osimhen foi liberado pelo clube do sul da Itália no verão de 2024, antes de ser emprestado ao Galatasaray. O atacante nigeriano, que atraiu o interesse de vários clubes nas últimas semanas, incluindo o Al-Hilal da Arábia Saudita, marcou 26 gols na última temporada no campeonato turco.