O que acontecerá com o ex-presidente Uribe após sua condenação na Colômbia?

Na segunda-feira, um tribunal considerou o ex-presidente (2002-2010) culpado de obstruir a Justiça e manipular paramilitares para evitar que fosse associado a esquadrões da extrema direita que, em meio ao conflito armado com as guerrilhas de esquerda, cometeram inúmeros massacres contra civis.

O processo começou em 2012, quando Uribe entrou na Justiça contra o senador de esquerda Iván Cepeda por afirmar publicamente que paramilitares presos diziam ter ligações com o ex-mandatário.

A sentença em primeira instância, anunciada em uma audiência de 11 horas, pode levá-lo a passar até 12 anos na prisão. Mas a defesa do popular político de direita de 73 anos anunciou que vai recorrer, o que abre um novo capítulo nesta saga judicial.

Os juristas concordam que o cenário mais provável é que Uribe se defenda em liberdade enquanto aguarda os desdobramentos de sua apelação, recurso que a defesa deverá anunciar após a juíza expor os detalhes das mais de 1.000 páginas do veredicto na sexta-feira.

- Recurso -

A defesa anunciou que em 11 de agosto apresentará um recurso do veredicto ao Tribunal Superior de Bogotá.

De acordo com a equipe jurídica do ex-mandatário, "esta não é uma decisão definitiva: a presunção de inocência do ex-presidente Uribe permanece intacta e ainda existem recursos pendentes".