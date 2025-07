México e EUA detalham acordo sobre segurança

"O acordo de segurança está praticamente fechado", declarou Sheinbaum durante sua habitual coletiva de imprensa matinal, realizada após uma conversa telefônica com Trump, na qual foi acordado o adiamento por 90 dias do aumento tarifário que Washington pretendia aplicar a partir da meia-noite.

No contexto das negociações para evitar as tarifas de Trump, o governo de Sheinbaum intensificou as apreensões de drogas, mobilizou 10 mil soldados na fronteira e extraditou, em fevereiro passado, 29 chefes do narcotráfico para a justiça americana.

ai/sem/nn/lm/am