Jihadista sueco é condenado à prisão perpétua por queimar vivo piloto jordaniano

As evidências em vídeo mostram que foi outro homem quem acendeu o fogo, mas a juíza observou que "as ações do acusado contribuíram tão significativamente para a morte da vítima que deve ser considerado como um autor".

O piloto Maaz al-Kassasbeh foi capturado no mesmo dia por combatentes do EI perto da cidade de Raqqa, no centro da Síria, e foi queimado vivo em uma jaula antes de 3 de fevereiro de 2015, quando um vídeo do macabro assassinato foi divulgado.

Gullesjö afirmou que as ações de Krayem consistiram em "vigiar a vítima antes e durante a execução e levá-la à jaula onde foi queimada viva".

O tribunal também concedeu uma compensação de 80.000 coroas suecas (cerca de 45,8 mil reais) a cada um dos pais e irmãos do piloto jordaniano.