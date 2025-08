Gauff vence Kudermetova de virada e vai às oitavas do WTA 1000 de Montreal

A tenista americana Coco Gauff, atual número dois do mundo e principal cabeça de chave do torneio, conquistou uma vitória suada sobre a russa Veronika Kudermetova por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-5 e 6-2, nesta quinta-feira (31), avançando para as oitavas de final do WTA 1000 do Canadá, disputado em Montreal.

Em um início vacilante, Gauff, campeã de Roland Garros em maio, seu segundo título de Grand Slam após o US Open de 2023, perdeu o primeiro set, mas recuperou o controle nas duas parciais seguintes, mostrando solidez no fundo da quadra e um saque melhor.