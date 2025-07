Estrela olímpica alemã morre em montanha no Paquistão

Medalhista de ouro nos Jogos de Inverno de 2018, Laura Dahlmeier escalava o Pico Laila quando foi atingida por deslizamento de rochas a 5,7 mil metros de altitude. Resgate só alcançou a atleta dois dias após o acidente.A ex-campeã olímpica alemã de biatlo Laura Dahlmeier morreu nesta quarta-feira (30/07) após sofrer um acidente nas montanhas do norte do Paquistão. A atleta de 31 anos foi atingida por um desprendimento de rochas a uma altitude de 5,7 mil metros quando escalava o Pico Laila na última segunda-feira. Ela realizava o trajeto no chamado estilo alpino, quando a escalada acontece sem equipes de apoio ou cordas fixas. A parceira de escalada de Dahlmeier, Marina Eva, enviou um sinal de socorro e conseguiu descer ao acampamento-base com a ajuda de equipes de resgate. No entanto, Dahlmeier permaneceu ferida e inacessível na montanha por dois dias. Mau tempo dificultou resgate Condições meteorológicas adversas dificultaram as tentativas de resgate que, segundo a assessoria de Dahlmeier, se iniciaram assim que foi dado o alerta. Helicópteros militares paquistaneses ficaram impedidos de decolar devido à baixa visibilidade, chuva e ventos fortes. Na manhã de quarta-feira, duas equipes compostas por quatro alpinistas – três americanos e um alemão – além de dois auxiliares de expedição locais conseguiram realizar a operação de resgate. Quem era Laura Dahlmeier? Com duas medalhas de ouro olímpicas nos Jogos de Inverno de 2018 em PyeongChang, na Coreia do Sul, e um total de sete títulos mundiais, Dahlmeier foi uma das biatletas alemãs mais bem-sucedidas deste século. O biatlo é um esporte de inverno que combina as modalidade de esqui cross-country com tiro esportivo Em 2017, Dahlmeier foi eleita Atleta Alemã do Ano por um júri formado por 3 mil jornalistas, mas surpreendeu ao encerrar sua carreira em maio de 2019, aos 25 anos, para se tornar instrutora de escalada e esqui em sua cidade natal, Garmisch-Partenkirchen, no sul da Alemanha. Dahlmeier participou de várias expedições desafiadoras de montanhismo, incluindo a escalada do pico Korzhenevskaya (7,1 mil metros), no Tajiquistão, em 2023. Em 2024, bateu o recorde feminino de escalada do Ama Dablam (6,8 mil metros) no Nepal. Ela estava no norte do Paquistão com amigos desde o fim de junho e, no dia 8 de julho, havia escalado com sucesso a Great Trango Tower (6,2 mil metros), confirmou sua assessoria, descrevendo Dahlmeier como uma "alpinista experiente e consciente dos riscos" enfrentados no esporte. Autor: Matt Ford, Stefan Nestler