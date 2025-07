Cerúndolo vence Etcheverry em duelo argentino e vai às oitavas do Masters 1000 de Toronto

Francisco Cerúndolo derrotou Tomás Etcheverry por 2 sets a 0 nesta quinta-feira (31), em um duelo argentino pela terceira rodada do Masters 1000 do Canadá, realizado em Toronto, em quadras duras, numa jornada que começou com a eliminação do italiano Lorenzo Musetti, terceiro cabeça de chave.

O mais velho dos irmãos Cerúndolo, de 26 anos, e décimo quarto cabeça de chave em Toronto, não teve dificuldades para derrotar Etcheverry, também de 26 anos, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 49 minutos.