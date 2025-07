Benfica vence Sporting (1-0) e conquista Supertaça de Portugal

O Benfica ergueu a sua 10ª Supertaça de Portugal com uma vitória por 1 a 0 sobre o vizinho Sporting, nesta quinta-feira (31), em Loulé, se vingando assim do seu arquirrival lisboeta, que havia conquistado a 'dupla coroa' (Liga e Taça de Portugal) na temporada passada.

Segundo colocado do campeonato português de 2024-25 e vice-campeão da Taça de Portugal, o Benfica venceu no Estádio Algarve, em Loulé, o seu primeiro jogo oficial da temporada graças a um gol do atacante grego Vangelis Pavlidis no início do segundo tempo (50').