Aclamado dramaturgo americano Robert Wilson morre aos 83 anos

O aclamado dramaturgo americano Robert Wilson, conhecido por sua abordagem inovadora no teatro experimental, morreu nesta quinta-feira (31), após uma breve doença, informou o The Watermill Center, do qual foi fundador.

Wilson morreu em casa, em Water Mill, leste de Nova York, aos 83 anos. "Apesar de enfrentar seu diagnóstico com clareza e determinação, ainda se sentiu obrigado a continuar trabalhando e criando até o fim", ressalta o comunicado.

Nascido em 4 de outubro de 1941, em Waco, Texas, Wilson era conhecido por sua abordagem inovadora no teatro experimental, mas também na dança, música, iluminação e escultura. Entre suas colaborações, destacam-se a com Philip Glass na ópera "Einstein on the Beach", bem como as com Mikhail Baryshnikov e Lady Gaga.

Wilson também fundou o Watermill Center, laboratório dedicado à performance e pesquisa no teatro.

Alto, distinto, de voz suave e estilo conservador, a imagem que Wilson projetava não correspondia às produções provocadoras que criava, nas quais não havia nada de convencional. Ele costumava dizer que estava menos interessado no diálogo e na narrativa, e mais nos efeitos de luz, espaço e movimento. Quando assistia à TV, desligava o som.