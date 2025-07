Wall Street fica estagnada após declarações do presidente do Fed

A Bolsa de Valores de Nova York ficou estagnada nesta quarta-feira (30), influenciada pelas declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, que reduziram as expectativas de uma redução dos juros na próxima reunião da instituição em setembro.

Como se previa, o Fed manteve hoje, pela quinta vez consecutiva, as taxas de juros na mesma faixa estabelecida em dezembro do ano passado, entre 4,25% e 4,50%.

"Ainda estamos longe de ver como as coisas vão acabar", apesar de um "período muito dinâmico", declarou Powell após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed.

"No entanto, a maioria do comitê continua voltando à atitude de esperar e ver", disse Kourkafas.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em dois anos, o mais sensível às mudanças na política monetária, caiu para 3,87%, após registrar 3,93% no fechamento da terça-feira.

Por sua vez, o rendimento dos papéis com vencimento em dez anos subiu para 4,37%, contra 4,32% de ontem.

No início do pregão, Wall Street mostrou-se entusiasmada com a publicação de dados segundo os quais a economia americana está mais saudável do que se previa: o PIB cresceu 3% no segundo trimestre, em estimativa anual, quando os analistas do MarketWatch estimavam um aumento de 2,3%.