PIB da zona do euro cresceu 0,1% no 2T, mas tensões comerciais afetam a perspectiva

O PIB da zona do euro experimentou um crescimento de 0,1% no segundo trimestre do ano, anunciou, nesta quarta-feira (30), a agência europeia de estatística Eurostat, embora analistas apontem que as tensões comerciais afetem a tendência para o resto do ano. Esse desempenho da zona do euro apoiou-se nos desempenhos de França e Espanha, que foram melhor do que o esperado, mas foi prejudicado por retrocessos verificados na Alemanha e na Itália.

No primeiro trimestre do ano, o PIB da zona do euro havia progredido 0,6%, impulsionado por um resultado surpreendente na Irlanda. Para o segundo semestre, a Eurostat destacou o resultado da Espanha, que com um crescimento de 0,7% aparece como o país de melhor desempenho, seguido por Portugal, com 0,6%. A França registrou um progresso de 0,3%. "A Espanha segue tendo um desempenho espetacular, com seu PIB em expansão em 0,7%, graças ao forte crescimento tanto no consumo das famílias como no investimento", apontou Franziska Palmas, da consultora Capital Economics.

Duas das principais economias do bloco, Alemanha e Itália, no entanto, experimentaram leves retrocessos, que nos dois casos a Eurostat estimou em -0,1%. A Irlanda, que no 1T havia impulsionado o crescimento com uma forte expansão do seu PIB de 7,4%, no segundo trimestre, contudo, retrocedeu -1,0%, de acordo com a Eurostat. - Impacto -

A grande preocupação no bloco, no entanto, é o impacto que o recente acordo comercial selado com os Estados Unidos terá sobre a economia da zona do euro a partir de agosto. Esse acordo baseia-se em uma tarifa americana de 15% para diversos produtos exportados pela UE. Esse nível é a metade da tarifa de 30% que Washington havia ameaçado aplicar, mas seu impacto ainda assim será considerável. Para Palmas, essa tarifa de 15% poderá "reduzir cerca de 0,2% do PIB da região". Por isso, acrescentou, "é provável que o crescimento continue fraco no restante deste ano".

"Em geral, os dados sugerem que o crescimento subjacente na zona do euro continua sendo fraco", apontou. Outro especialista da Capital Economics, Jack Allen-Reynolds, destacou, por sua vez, que "a expansão de 0,1% na economia da zona do euro foi um pouco melhor do que a previsão consensual de crescimento zero". Segundo Allen-Reynolds, as pesquisas da Comissão Europeia sobre a confiança das empresas para este ano foram realizadas antes do acordo comercial com os Estados Unidos.