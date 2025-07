Os últimos acontecimentos da guerra em Gaza

Já se passaram quase 22 meses de guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, cuja população corre o risco de morrer de fome, segundo múltiplas organizações internacionais, enquanto Israel continua com seus bombardeios e sem expectativas de um cessar-fogo.

Segundo o balanço comunicado na terça-feira pelo Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, mais de 60.000 palestinos morreram na ofensiva lançada por Israel em resposta ao ataque do movimento islamista em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.219 mortos. Tanto do lado palestino quanto do israelense, na maioria dos casos tratam-se de vítimas civis.