'Nossa para sempre!', colonos israelenses marcham por retorno a Gaza

Agitando bandeiras de Israel e de Gush Katif, um conjunto de colônias desmanteladas em 2005, os manifestantes marcharam do povoado de Sderot até o ponto de observação de Asaf Siboni, que domina as ruínas de Beit Hanun.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Há 20 anos, a retirada israelense da Faixa de Gaza encerrou 38 anos de presença militar. Cerca de 8.000 colonos foram evacuados, e 21 comunidades, demolidas. Um pequeno grupo, no entanto, nunca desistiu do sonho de retornar.

Em meio ao conflito de Israel com o movimento islamista palestino e com os setores de linha-dura do governo, alguns acreditam que chegou a hora de fazê-lo. Aos veteranos de Gush Katif, somou-se uma nova geração de possíveis colonos prontos para entrar na Faixa de Gaza, se o Exército assim permitir.

"Como movimento, as mil famílias que você vê marchando hoje estão prontas para entrar já e viver em barracas", afirmou Daniella Weiss, 79, ex-prefeita do assentamento de Kedumim, na Cisjordânia. "Estamos prontos, com nossos filhos, para entrar imediatamente em Gaza, porque acreditamos que essa é a forma de trazer tranquilidade, paz, de acabar com o Hamas", disse à AFP.

Grupos de extrema direita se juntaram ao protesto e marcharam até a fronteira aos gritos de "Gaza, nossa para sempre!", enquanto alto-falantes proclamavam: "A forma de derrotar o Hamas é retomando a nossa terra!"