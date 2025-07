Museu de Auschwitz cria ferramenta para combater negacionismo nas redes sociais

O museu do antigo campo de extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau lançou, nesta quarta-feira (30), uma campanha de combate ao negacionismo nas redes sociais.

Com a ferramenta online "Stop Denial" ("Chega de Negacionismo", em tradução livre), os internautas poderão refutar argumentos negacionistas comuns com "documentos, fotografias, testemunhos ou resultados de investigações históricas", explicou o museu de Auschwitz, no sul da Polônia.