Mais de 50ºC na Turquia: 'ninguém pode se acostumar com um calor assim'

Nunca em sua vida Recep Esiyop, de cerca de 60 anos, havia visto temperaturas assim na Turquia. "Não há uma alma viva durante o dia, ninguém consegue se acostumar com um calor assim".

Desde que o recorde de 50,5 ºC registrado em 25 de julho colocou Silopi, no sudeste da Turquia, no mapa dos extremos, este vendedor de sorvetes vive com o ar-condicionado ligado constantemente e começa a se preocupar com a conta de luz.