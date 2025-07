Lula promete 'defender soberania' do Brasil ante medidas dos EUA

A Casa Branca havia reiterado, pouco antes, que vai aplicar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, embora com exceções e com quase uma semana de atraso em relação à data original, 1º de agosto. Washington também antecipou hoje sanções financeiras a Moraes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (30) que vai defender "a soberania do povo brasileiro" ante os Estados Unidos, depois que Washington confirmou a aplicação de tarifas ao país e sancionou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O chanceler Mauro Vieira reuniu-se hoje em Washington com o secretário de Estado americano Marco Rubio, o encontro de mais alto nível entre os dois governos até o momento. Vieira informou ter dito a Rubio que o Brasil "se reserva o direito de responder às medidas adotadas pelos Estados Unidos", e chamou de "inaceitável e descabida a ingerência na soberania nacional".

Os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil, ao contrário do que acontece com a maioria dos países que foram alvos das tarifas de Trump.

Durante um ato oficial em Brasília, Lula prometeu defender "a soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente Donald Trump [...] Hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania."

O governo dos Estados Unidos anunciou hoje sanções econômicas a Moraes, por "autorizar detenções arbitrárias" e "suprimir a liberdade de expressão", segundo o Departamento do Tesouro.

As sanções são impostas com base em uma lei americana conhecida como Global Magnitsky, que pune quem tiver cometido ou estiver ligado a violações dos direitos humanos ou à corrupção no mundo.

Em nota, o STF expressou sua solidariedade ao ministro e afirmou que "não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país".