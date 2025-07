Kamala Harris não irá se candidatar ao governo da Califórnia

"Nos últimos meses, pensei seriamente no chamado do povo da Califórnia para aceitar o privilégio de servi-los como sua Governadora", disse.

A ex-candidata presidencial dos Estados Unidos Kamala Harris não vai se candidatar às eleições para o governo da Califórnia, anunciou nesta quarta-feira (30) em um comunicado, encerrando as especulações sobre seu futuro político imediato.

Kamala disse nesta quarta-feira que passou os últimos seis meses "refletindo" sobre o cenário atual do país e sobre seus próximos passos.

Após a derrota da advogada e ex-vice-presidente, vários líderes de seu partido Democrata entraram em uma fase de autoanálise na tentativa de reconectar-se com os eleitores e definir uma estratégia para enfrentar Trump.

Kamala, de 60 anos, manteve um perfil discreto desde que perdeu as eleições presidenciais de novembro passado, nas quais Donald Trump foi eleito para retornar à Casa Branca.

Nesse sentido, afirmou que via a necessidade de "estar disposto a buscar uma mudança através de novos métodos e formas de pensar", mantendo-se fiel aos mesmos valores e princípios, mas sem estar limitado pelas mesmas regras.

"Precisamos reconhecer que nossas políticas, nosso governo e nossas instituições frequentemente falharam com o povo americano, culminando neste momento de crise", disse.

As eleições para definir quem vai suceder Gavin Newsom no governo da Califórnia serão realizadas no próximo ano.