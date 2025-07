Granit Xhaka deixa Bayer Leverkusen e volta à Premier League pelo Sunderland

Depois de duas temporadas no Bayer Leverkusen, o experiente suíço Granit Xhaka acertou seu retorno à Premier League ao assinar nesta quarta-feira (30) com o Sunderland, que acaba de voltar à elite do futebol inglês.

Segundo a imprensa, os 'Black Cats' pagaram 15 milhões de euros (R$ 96,4 milhões na cotação atual) ao Leverkusen pelo jogador de 32 anos.