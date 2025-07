Ex-treinadora da seleção canadense suspensa por espionagem assume time da Nova Zelândia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A treinadora e dois membros de sua comissão técnica na seleção canadense foram suspensos pela Fifa no final de julho de 2024, após uma investigação interna da Canada Soccer confirmar que eles utilizaram um drone para espionar os treinos fechados da seleção da Nova Zelândia antes da estreia no torneio olímpico dos Jogos de Paris.

Segundo a federação canadense, Priestman e a assistente Jasmine Mander "dirigiram, aprovaram e consentiram as ações" tomadas pelo técnico auxiliar Joey Lombardi, que pilotou o drone.

Apesar de o jogo entre as equipes ter terminado com a vitória do Canadá por 2 a 1, a seleção norte-americana foi punida com a perda de 6 pontos por trapacear e foi eliminada nas quartas de final do torneio olímpico pela Alemanha.

"Por ser absolutamente honesta, foi muito difícil para a minha família e tenho que viver com isso", declarou Priestman, que admitiu não se sentir "em segurança" no Canadá após o ocorrido.