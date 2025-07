Democratas mantêm pressão sobre Trump por caso Epstein

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na terça-feira, Trump declarou que se distanciou de Epstein há décadas porque ele "roubou" funcionários do spa de seu resort em Mar-a-Lago.

No início de julho, o Departamento da Justiça irritou apoiadores do presidente ao afirmar que Epstein se suicidou e não tinha uma "lista de clientes".

Parte do movimento MAGA (sigla em inglês para "Make America Great Again") acusa o governo de tentar encobrir as elites ao se recusar a revelar os detalhes do caso.

O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, e os democratas da Comissão de Segurança Nacional e assuntos dos governo escreveram ao Departamento de Justiça pedindo o material. Para isso, invocam a "regra dos cinco".