De Paul chega ao Inter Miami motivado para 'jogar com o melhor do mundo'

O mais novo reforço do Inter Miami, o argentino Rodrigo De Paul, recebeu sua autorização de trabalho nos Estados Unidos e foi relacionado pelo técnico Javier Mascherano para a partida desta quarta-feira (30) contra o Atlas, do México, pela primeira rodada da Leagues Cup.

"A animação que me trouxe aqui era de competir, ganhar títulos e jogar com o melhor do mundo", disse o jogador em entrevista à mídia digital do Inter Miami. "É um clube que está se desenvolvendo para ser grande e ter muita história".