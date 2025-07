Canadá tem intenção de reconhecer Estado palestino na Assembleia Geral da ONU

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O Canadá tem a intenção de reconhecer o Estado da Palestina durante a 80º período de sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2025", indicou o primeiro-ministro.

Isso torna o Canadá o terceiro país a ter essa iniciativa, após os anúncios recentes de França e Reino Unido.

Ao ser questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de o Canadá mudar de posição antes da reunião da ONU, Carney respondeu: "Há uma possibilidade, [mas] possivelmente uma que não posso imaginar."

A intenção do Canadá "se baseia no compromisso da Autoridade Palestina com reformas muito necessárias", declarou Carney, em referência à organização liderada pelo presidente Mahmoud Abbas que governa partes da Cisjordânia.