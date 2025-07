Bicampeã olímpica de biatlo tem morte confirmada 2 dias após acidente em montanha no Paquistão

"Os esforços de salvamento para resgatá-la fracassaram", dada a natureza perigosa do local, que torna "impossível" a operação, interrompida ao anoitecer, explicou em nota a agência Nine@One.

A alemã Laura Dahlmeier, bicampeã olímpica de biatlo nos Jogos de Inverno de 2018, foi declarada morta após sofrer um acidente há dois dias em uma montanha no Paquistão, informou sua assessoria nesta quarta-feira (30).

A parceira "tentou durante várias horas socorrê-la, mas foi impossível pela dificuldade do terreno e a queda de pedras persistente".

Aos 31 anos, a sete vezes campeã mundial de biatlo morreu na segunda-feira, "vítima de uma queda de pedras" a 5.700 metros de altitude quando tentava escalar o pico Laila, uma montanha na Cordilheira do Caracórum (norte do Paquistão), informou a mesma fonte.

Nesta quarta-feira, uma equipe internacional de montanhistas foi formada para tentar socorrer Dahlmeier, mas a tentativa de resgate terrestre também foi descartada porque as pedras continuavam caindo.

Os ocupantes de um helicóptero militar localizaram a ex-campeã olímpica na terça-feira, mas não observaram "nenhum sinal de vida" e uma operação de resgate por via aérea foi descartada.

A hipótese mais plausível, segundo a agência, é que "Laura Dahlmeier morreu instantaneamente" na segunda-feira "com base nas observações feitas desde o helicóptero e o relato de sua companheira" de expedição.

Dahlmeier, alpinista experiente, estava no Paquistão desde o final de junho e já tinha chegado ao topo da Grande Torre Trango (6.286 metros).

Nas últimas semanas, a região foi afetada por fortes ventos e chuvas torrenciais, condições meteorológicas "extremamente difíceis" para a prática do montanhismo, disse Mohammed Ali, chefe local da Autoridade de Gestão de Catástrofes.

Dominante no Mundial de Biatlo de 2017, em Hochfilzen (Áustria), com cinco títulos e uma medalha de prata em seis provas, Laura Dahlmeier foi campeã na velocidade e na perseguição, além de bronze no individual, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang-2018.