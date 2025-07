Artistas e cientistas reproduzem rosto de mulher pré-histórica

Stephanie HAMEL com Kate Gillam em Gante, Bélgica

Stephanie HAMEL com Kate Gillam em Gante, Bélgica Autor

Com seus olhos azuis claros e uma expressão tímida, o rosto reconstruído de Mos'anne, uma mulher que viveu há cerca de 10.500 anos, parece surpreendentemente realista.

"Também sabemos que, em tempos mesolíticos, ela pertencia geneticamente ao grupo de caçadores-coletores do oeste", contou De Groote.

Os ossos continham uma grande quantidade de DNA preservado, o que permitiu reconstruir a mulher, que tinha entre 35 e 60 anos no momento de sua morte, com um realismo impressionante.

Os cientistas escolheram o crânio de Mos'anne - nomeada assim por votação popular em referência ao vale do Mosa na Bélgica - para a reconstrução porque estava excepcionalmente bem preservado.

"Parte do projeto também consiste em compreender a genética dessas pessoas, conhecer seus vínculos familiares e, sobretudo, poder traduzir a ciência que fazemos para um público mais amplo", explicou à AFP Isabelle de Groote, pesquisadora-chefe do projeto.

"Esse grupo é conhecido por ter a pele muito escura e olhos azuis, um pouco como o Homem de Cheddar na Grã-Bretanha", apontou, em referência ao indivíduo que viveu no Reino Unido há cerca de 10.000 anos, cujo esqueleto foi descoberto em 1903.

O DNA de Mos'anne revelou pistas valiosas sobre sua aparência, mas foram as habilidades únicas dos "paleoartistas" holandeses Alfons e Adrie Kennis que conseguiram trazê-la “de volta à vida”.

Eles alcançaram reconhecimento mundial nos anos 2000, com seu trabalho exposto em museus de todo o mundo e publicado em revistas especializadas.

Os gêmeos, fascinados desde a infância pela evolução e pela arte visual, inspiram-se em imagens antropológicas de arquivo sobre os primeiros encontros entre povos isolados e pesquisadores.

"Nesse primeiro encontro há nervosismo e timidez. As pessoas riem, talvez por nervosismo", comentou Kennis.

"Quando um ancestral pré-histórico te vê pela primeira vez, você percebe esse misto de emoções. São essas emoções que queremos mostrar", ressaltou.

Muito sobre Mos'anne ainda é um mistério. Em Gante, os pesquisadores ainda analisam o que ela comia.

Com sua faixa na cabeça adornada com penas de pato, sua pele dourada e dentes de animais perfurados pendurados em suas orelhas e colar, a mulher pré-histórica parece hoje mais próxima de nós do que nunca.

sh/srg/ric/gil/mab/mb/ic/aa