Aplicação de sanções dos EUA contra Moraes é "arbitrária e injustificável", diz advogado-geral da União

Moraes foi sancionado com base na Lei Magnitsky, que pune pessoas envolvidas em violações de direitos humanos ou corrupção ao redor do mundo.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, classificou nesta quarta-feira (30) como "arbitrária e injustificável" a imposição de sanções econômicas pelos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do julgamento que tornou Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe.

Moraes e os outros ministros do STF estão a semanas de proferirem sentença no julgamento contra Bolsonaro, acusado de uma tentativa de golpe em 2022.

As sanções ocorrem após uma campanha de vários meses do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, que se mudou para os Estados Unidos com o objetivo de convencer as autoridades locais a intercederem em favor do pai.

"Somos muito gratos e conclamamos os demais líderes do mundo livre a se juntarem aos Estados Unidos", expressou Eduardo Bolsonaro na rede social X.

Por sua vez, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, manifestou o "repúdio total do governo Lula" às sanções contra Moraes.