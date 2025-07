Alexandre de Moraes, o poderoso ministro do STF na mira de Trump

Poderoso, divisivo e implacável, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes tornou-se uma figura emblemática no Brasil, responsável pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, o que o colocou na mira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Chegou ao STF em 2017, nomeado pelo ex-presidente Michel Temer (2016–2018), de quem foi ministro da Justiça.

"Ele é um animal político", afirmou à AFP Antônio Carlos de Freitas, especialista em direito constitucional.

"Navega bem por vários ambientes, incluindo as Forças Armadas", confidenciou uma fonte que trabalhou com ele na Justiça Eleitoral.

O semblante austero de Moraes durante as sessões da corte contrasta com o sorriso que oferece aos estudantes da USP que o abordam em busca de uma foto com o juiz mais conhecido do país.

- Suposto plano de assassinato -

Em junho de 2023, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Moraes declarou Bolsonaro inelegível por oito anos por propagar informações falsas sobre o sistema de urnas eletrônicas, vigente há décadas no Brasil.

Ele foi o relator no Supremo do julgamento que fez do ex-presidente réu por liderar um plano fracassado de golpe de Estado para impedir o retorno de Lula ao poder.

Esse plano previa, segundo os investigadores, a prisão e até mesmo o assassinato de Moraes, além de Lula e de seu vice, Geraldo Alckmin.

"Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras", declarou o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

- Muay-thai -

Econômico em declarações à imprensa, o magistrado prefere se expressar durante as sessões do Supremo Tribunal Federal.

Casado, pai de três filhos e praticante de muay-thai, uma arte marcial, poderá ocupar o cargo até os 75 anos.

Seu nome já foi mencionado várias vezes como possível candidato à presidência do Brasil, mas Moraes nunca abordou o tema publicamente.

