A bordo de um C-130 jordaniano que lança ajuda para Gaza

Os paraquedas se abrem e as caixas, marcadas com a bandeira jordaniana, descem lentamente em direção ao território palestino, devastado após quase 22 meses de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

Do céu, percebem-se enormes ruínas.

"Há uma grande diferença entre o que vemos de Gaza na televisão e o que vemos agora, e o que [Gaza] costumava ser. É uma cena trágica", diz o capitão, contemplando a desolação do céu.

No avião, a emoção é palpável e alguns membros da tripulação murmuram orações.

"Bairros inteiros foram arrasados", acrescenta o piloto, que pediu para não ser identificado.

Ele diz que pode ver silhuetas abaixo "seguindo a trajetória do avião", com os olhos fixos no céu. "Isso demonstra o quão ruim é a situação deles", observa.

O rei Abdullah II da Jordânia declarou nesta quarta-feira que Gaza está sofrendo o pior desastre humanitário "da história moderna" e que a ajuda que estava sendo enviada era "insuficiente".