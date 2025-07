Wall Street fecha em baixa à espera de uma enxurrada de dados econômicos

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (29), em um respiro antes de dias especialmente movimentados, com a reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano) e a divulgação de resultados empresariais e dos principais indicadores econômicos.

"Depois de atingir máximos históricos, o mercado está adotando uma atitude de espera", explicou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

A razão: "Os investidores estão se preparando para três dias muito agitados", comentou Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

Wall Street está prestes a receber na quarta-feira as conclusões da reunião do comitê de política monetária do Fed (FOMC), ao final da qual espera-se que as taxas de juros se mantenham novamente em seu nível atual.

"O mercado estará especialmente atento às previsões sobre as próximas reuniões", disse Sosnick.