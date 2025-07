Uribe, de guerrilheiro a primeiro ex-presidente da Colômbia condenado

Com seu punho de ferro contra as guerrilhas, o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe acumulou uma popularidade à prova de balas. Mas uma condenação histórica abala o líder da direita questionado por seus supostos vínculos com paramilitares.

O político que governou o país entre 2002 e 2010 foi declarado culpado de subornar testemunhas para que testemunhassem a seu favor sobre sua participação nestes esquadrões de extrema direita. É o primeiro ex-presidente do país condenado pela Justiça penal.