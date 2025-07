Trump conclui visita à Escócia com inauguração de campo de golfe

Momentos antes, gaitas de fole ecoavam entre as dunas à beira do Mar do Norte, enquanto Trump evocava seus laços familiares com a Escócia, terra natal de sua mãe.

O presidente deu a primeira tacada no novo campo, que, segundo um folheto distribuído à imprensa, conta com "o maior bunker natural do mundo", além de dunas e greens com vista para o mar, e foi projetado com "especial atenção ao respeito ao meio ambiente".

No entanto, a aprovação do campo pelas autoridades locais em 2019 gerou oposição entre moradores e líderes ambientalistas.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump tem sido acusado por oponentes e ONGs de usar seu cargo para favorecer os negócios de sua família.