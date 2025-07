Trump 2.0 não tem problemas em fazer dinheiro extra

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A cerimônia, com gaitas de foles, fogos de artifício e uma música da campanha eleitoral de Trump — "YMCA" do Village People — foi transmitida ao vivo pelo canal da Casa Branca no YouTube.

Trump acompanhou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em um passeio pelo campo de golfe na segunda-feira.

No dia seguinte, recebeu o primeiro-ministro da Escócia, John Swinney, que gerou controvérsia ao conceder subsídios para a realização de um torneio de golfe na propriedade de Trump.

- 'Profundamente preocupante' -