Tailândia é 'presa' da superpopulação de leões domesticados

Atrás de sua garagem, em uma rua como tantas outras de Chiang Mai, no norte da Tailândia, Tharnuwarht Plengkemratch instalou duas leoas brancas e um híbrido de leão e tigre de 200 quilos chamado "Big George", seus mascotes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De Chiang Mai, Tharnuwarht detalha aos seus três milhões de seguidores no TikTok o cotidiano de seus três felinos, que "gostam de brincar e são carinhosos".

"Quero mostrar que os leões podem se dar bem com os humanos", afirma, embora suas interações —cautelosas— dentro do recinto do "Big George" se limitem a minutos.

A população de leões em cativeiro explodiu nos últimos anos neste país do Sudeste Asiático, com mais de 500 exemplares registrados em zoológicos, fazendas de criação, cafeterias temáticas e residências particulares.

O fenômeno coloca em perigo tanto os leões quanto as pessoas ao seu redor, alertaram especialistas, em um contexto marcado pelo tráfico ilegal de animais.