Países árabes se somam a pedido de desarmamento do Hamas

"No contexto de encerrar a guerra na Faixa de Gaza, o Hamas deve pôr fim ao controle do território e entregar as armas à Autoridade Palestina, com participação e apoio internacional, seguindo o objetivo de um Estado palestino soberano e independente", diz o documento, de sete páginas.

A França, que presidiu a reunião juntamente com a Arábia Saudita, referiu-se à declaração como "histórica e sem precedentes". "Pela primeira vez, os países árabes e os do Oriente Médio condenam o Hamas, condenam o 7 de Outubro, pedem o desarmamento do Hamas, pedem a sua exclusão do governo palestino e expressam claramente sua intenção de ter relações normalizadas com Israel no futuro", ressaltou o chanceler francês, Jean-Noel Barrot.

A declaração também pede o possível envio de forças estrangeiras para estabilizar a Faixa de Gaza após o fim das hostilidades. Os aliados Israel e Estados Unidos não participaram da reunião.

- Vinte e um meses de guerra -