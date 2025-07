Katie Ledecky é campeã mundial pela 6ª vez nos 1500m de natação

Ledecky terminou a final com o tempo de 15:26.44, firmando a quinta melhor marca da história, depois de nadar abaixo do recorde mundial por dois terços da prova.

A estrela americana da natação Katie Ledecky se sagrou campeã do mundo nos 1500 metros estilo livre pela sexta vez na carreira, em prova disputada nesta terça-feira (29), em Singapura, no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos.

Esta foi a 28ª medalha da americana de 27 anos em campeonatos mundiais, sendo 22 delas de ouro.

A prata ficou com a italiana Simona Quadarella, campeã do mundo no ano passado, em Doha, aproveitando a ausência de Ledecky, com o tempo de 15:31.79, novo recorde da Europa.

Mantendo o ritmo de Ledecky durante boa parte da prova, a australiana Lani Pallister acabou tendo que se contentar com o bronze, com um tempo de 15:41.18.

