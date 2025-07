Fortes terremotos causam danos em casas no sudeste da Guatemala

Dois tremores com magnitudes 5,6 e 5,3, respectivamente, sacudiram nesta terça-feira (29) a Guatemala, sem causar vítimas, mas deixando rachaduras e desmoronamentos parciais em residências de dois vilarejos próximos à fronteira com El Salvador, onde os abalos também foram sentidos com intensidade.

Os bombeiros informaram que levaram oito pessoas para hospitais em Comapa para estabilizá-las, sem especificar se por ferimentos ou crises nervosas.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), os tremores com magnitudes 5,6 e 5,3 foram registrados às 15h21 e 15h25 locais (18h21 e 18h25 em Brasília) e, pouco depois, houve uma réplica de magnitude 4,8, todos com epicentro no departamento de Jutiapa (leste).

Os tremores foram sentidos com força em El Salvador, onde alguns danos foram registrados em uma igreja em Ahuachapán, perto da fronteira com a Guatemala, e com menor intensidade no oeste da também vizinha Honduras, segundo relatos locais.