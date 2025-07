Camila Osorio é eliminada na 2ª rodada do WTA 1000 de Montreal

A colombiana María Camila Osorio foi eliminada na segunda rodada do Aberto do Canadá, torneio da categoria WTA 1000 disputado em Montreal, nesta terça-feira (29).

A colombiana, 57ª colocada no ranking da WTA, estreou em Montreal no domingo com uma vitória em sets diretos sobre a americana Bernarda Pera.

Em outro jogo, da primeira rodada, a tenista local Leylah Fernandez foi derrotada pela australiana Maya Joint por 6-4 e 6-1, sendo eliminada em sua estreia no Aberto do Canadá.

Leylah Fernandez havia acabado de vencer o torneio de Washington no domingo, o que lhe permitiu subir doze posições no ranking feminino, chegando à 24ª posição.

-- Resultados desta terça-feira do WTA 1000 de Montreal: