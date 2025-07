Birmingham presta homenagem para se despedir de Ozzy Osbourne na quarta-feira

O prefeito de Birmingham informou nesta terça-feira (29) que concordou com a família em realizar uma homenagem pública e que depois o artista será enterrado em uma cerimônia privada.

O músico britânico Ozzy Osbourne, uma lenda do heavy metal que liderou a banda Black Sabbath, será homenageado na quarta-feira (30) com um cortejo fúnebre em sua cidade natal, Birmingham, antes de ser enterrado em uma cerimônia privada.

"Ozzy era mais do que uma lenda da música, era um filho de Birmingham", declarou Zafar Iqbal, prefeito desta cidade localizada no centro da Inglaterra.

"Para a cidade, era importante prestar uma homenagem digna e apropriada" a este músico, disse o prefeito.

Osbourne, apelidado de "Príncipe das Trevas" porque uma vez mordeu a cabeça de um morcego no palco, foi um dos pioneiros do heavy metal — um ramo do hard rock — e o Black Sabbath fez um enorme sucesso.

O músico — que foi diagnosticado com Parkinson em 2019, faleceu em 22 de julho aos 76 anos — poucos dias após ter celebrado seu último show, justamente em sua cidade natal.