Atirador que matou 4 em Nova York tinha NFL como alvo

Na segunda-feira, ao final de um dia escaldante — a cidade de Nova York sofre com uma onda de calor sufocante —, um homem com um fuzil de assalto, após deixar seu carro estacionado em uma fila dupla, entrou em um prédio na Park Avenue, entre as ruas 51 e 52, e atirou descontroladamente.

No entanto, segundo o prefeito, ele pegou o elevador errado e foi parar no 33º andar, onde ficam os escritórios da imobiliária que administra o prédio, e matou uma mulher antes de atirar no próprio peito e morrer.

As câmeras de segurança o flagraram segurando um fuzil M4, que ele usou para atirar em um policial que morreu, procedente de Bangladesh e pai de duas crianças com uma terceira a caminho, e em outras vítimas no saguão do prédio.

Uma funcionária da NFL ficou "gravemente ferida" no ataque, disse o comissário da liga, Roger Goodell, acrescentando que ajuda psicológica estava sendo oferecida aos funcionários traumatizados pelo ocorrido.