Times da MLS e da liga mexicana se enfrentam na Leagues Cup

Em sua quinta edição — a terceira consecutiva e oficial — a competição evoluiu para um torneio mais robusto e atraente, que acontecerá até 31 de agosto, quando a final — em local ainda a ser definido — vai coroar o melhor time da América do Norte.

Todo o contingente de clubes da liga mexicana interrompeu seu torneio doméstico para viajar aos Estados Unidos e Canadá com um único objetivo: desafiar times da MLS, incluindo o Inter Miami de Lionel Messi, na inovadora Leagues Cup de 2025, que começa nesta terça-feira (29).

O torneio da Concacaf, que já teve como campeões Cruz Azul (2019), Club León (2021), Inter Miami (2023) e Columbus Crew (2024), contará com um total de 62 partidas em 21 estádios americanos e canadenses.

Os times começarão suas partidas em uma primeira fase de três rodadas, na qual enfrentarão equipes da liga adversária, antes de avançarem para as quartas de final, semifinais e final, além de uma disputa pelo terceiro lugar.

O que começou em 2019 com oito times (quatro por liga) em uma fase eliminatória direta a partir das quartas de final, este ano será uma disputa entre 36 clubes (18 de cada torneio).

E também será uma oportunidade para ver estrelas do futebol desfilarem pelos estágios na reta final de suas carreiras: do 'Quarteto Fantástico' do Inter Miami (Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba), ao lado de Rodrigo De Paul, a Sergio Ramos (Monterrey), James Rodríguez (Léon) e Keylor Navas (Pumas).

Para alguns de seus protagonistas, a competição entre os dois campeonatos não é apenas uma luta por prestígio e três vagas na Liga dos Campeões da Concacaf de 2026 (campeão, vice-campeão e terceiro colocado), mas também representa um contraste nas formas de jogar futebol.

"Há comparações interessantes, estilos diferentes", disse Brian Schmetzer, técnico do Seattle Sounders e admirador da crescente rivalidade entre as duas ligas.