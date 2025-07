João Fonseca é eliminado por Schoolkate na 1ª rodada do Masters 1000 de Toronto

O tenista brasileiro João Fonseca foi eliminado pelo australiano Tristan Schoolkate, vindo do qualy, ao ser derrotado por 7-6 (7/5) e 6-4 na primeira rodada do Aberto do Canadá, realizado em Toronto.

Com a vitória, a mais importante de sua carreira, Schoolkate, de 24 anos, subiu para a 98ª posição no ranking mundial.