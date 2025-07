Campeão em Washington, De Minaur volta ao Top 10 do ranking da ATP

O tenista australiano Alex De Minaur, campeão do ATP 500 de Washington no domingo, voltou ao Top 10 do tênis masculino ao subir cinco posições para ficar na oitava posição.

De Minaur venceu na final de Washington o espanhol Alejandro Davidovich, que graças à campanha na capital americana entrou pela primeira vez no Top 20, assumindo a 19ª colocação.