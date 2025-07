Argentina solicita formalmente aos EUA entrada sem visto para seus cidadãos

O governo da Argentina entregou nesta segunda-feira (28) um pedido de ingresso no programa de isenção de vistos dos Estados Unidos, no contexto da visita a Buenos Aires da secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, informaram ambos os governos.

O presidente argentino, Javier Milei, aliado do presidente Donald Trump, recebeu na Casa Rosada a funcionária responsável por implementar as duras medidas migratórias do magnata republicano.