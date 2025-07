Ambientalistas enfrentam novo julgamento por assassinato em 1989 em El Salvador

Um novo julgamento contra cinco ambientalistas salvadorenhos, acusados do assassinato de uma mulher em 1989 durante a guerra civil, será realizado na terça-feira (29), anunciou a ONG na qual militam, denunciando o caso como "perseguição" por seu ativismo contra a mineração.

Os ambientalistas, que na época do crime eram guerrilheiros, foram absolvidos no dia 18 de outubro, juntamente com outros três ex-rebeldes também acusados do assassinato, mas um tribunal superior anulou a decisão e ordenou a repetição do julgamento.