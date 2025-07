Oscar Piastri (McLaren) vence GP da Bélgica de F1; Bortoleto é 9º

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) reforçou sua liderança na Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Bélgica, à frente de seu companheiro de equipe e segundo colocado, o britânico Lando Norris, neste domingo (27), no circuito de Spa-Francorchamps.

O terceiro lugar no pódio ficou com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), após resistir aos ataques do holandês Max Verstappen (Red Bull), que terminou em quarto, na parte final da corrida.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, conseguiu pontuar ao terminar na nona posição.

A Red Bull, portanto, não conseguiu garantir um pódio no fim de semana de estreia de seu novo chefe de equipe, o francês Laurent Mekies, que substitui o dirigente de longa data Christian Horner.

Piastri, de 24 anos, conquistou assim seu sexto Grande Prêmio da temporada. Ele não havia vencido nos três anteriores, permitindo que Norris se aproximasse na classificação geral.