Miniluas da Terra: cientistas apontam que minissatélites podem ter vindo da Lua

Anteriormente, a suposição predominante era que esses corpos vinham do cinturão principal de asteroides. No entanto, análises espectroscópicas Métodos científicos utilizados para identificar e estudar a composição química, estrutura e propriedades de substâncias com base na interação da matéria com a radiação eletromagnética (como luz, raios X, infravermelho, etc.) recentes de algumas miniluas desafiaram essa visão, apontando para uma composição mais semelhante a basaltos lunares.

Miniluas: o que são e quantas existem?

Minilua é um termo informal para objetos naturais que completam pelo menos uma órbita ao redor da Terra, enquanto estão temporariamente ligados ao Sistema Terra-Lua (EMS) com energia geocêntrica negativa.

São um subconjunto dos Objetos Temporariamente Ligados (TBOs), que possuem energia total negativa em relação ao geocentro enquanto estão dentro de 3 Raios de Hill da Terra (aproximadamente 4,5 milhões de quilômetros).

Até o momento, somente duas miniluas foram descobertas e identificadas: