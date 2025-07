Geleira derrete e revela cemitério de baleias no Ártico russ

Segundo os cientistas, a concentração de restos de baleias em um mesmo local pode indicar que ali foi, no passado, uma zona de encalhe

A missão APU-2025, coordenada pelo Instituto de Pesquisa do Ártico e Antártico (Aari), tinha como objetivo principal estudar o permafrost e a dinâmica da criolitozona — camada de solo permanentemente congelado — em áreas de alta latitude.

Um antigo cemitério de baleias foi revelado sob uma geleira que está derretendo rapidamente na remota Ilha Wilczek, parte do arquipélago Terra de Francisco José, no extremo norte da Rússia. A descoberta surpreendeu uma equipe de cientistas que realizava uma expedição científica na região.

A bordo do navio de pesquisa Professor Molchanov, os cientistas navegaram até o arquipélago russo com foco em mudanças climáticas.



No entanto, ao desembarcar na Ilha Wilczek, os pesquisadores se depararam com um fenômeno geológico alarmante. Segundo o engenheiro-chefe do Aari, Nikita Demidov, em menos de 20 anos, a calota de gelo da ilha se fragmentou, expondo uma área antes permanentemente coberta por gelo.



“Essa divisão criou um terraço marinho com vários quilômetros quadrados. Foi lá que encontramos um grande número de ossos de baleias, alguns deles muito bem preservados”, afirmou Demidov em comunicado oficial.