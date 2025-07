Camboja e Tailândia realizarão conversações de paz após quatro dias de combates na fronteira

Por Suy Se com Chayanit Itthipongmaetee em Si Sa Ket, Tailândia

Pelo menos 34 pessoas morreram e mais de 200 mil foram deslocadas em ambos os países do Sudeste Asiático desde que começaram os combates intensos por uma disputa territorial em suas fronteiras, na região do Triângulo de Esmeralda.

Os líderes do Camboja e da Tailândia se reunirão na segunda-feira na Malásia em um encontro que tem como objetivo "restabelecer a paz", segundo o governo tailandês, após quatro dias de confrontos que se intensificam na fronteira devido a uma disputa territorial.

O mandatário americano declarou que ambos os países "aceitaram se reunir imediatamente e chegar rapidamente a um acordo de cessar-fogo", após falar com os líderes desses dois reinos.

Os dois países declararam estar dispostos a iniciar conversações para terminar com os confrontos, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou na noite de sábado com cada um dos líderes de governo.

O diálogo entre estas duas monarquias será mediado pelo primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, que ocupa atualmente a presidência da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, e o chefe do governo do Camboja, Hun Manet, se reunirão na segunda-feira na Malásia para realizar conversações de paz, informou o governo de Bangcoc neste domingo (27).

A porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata, apontou que os combates começaram por volta das 04h50 da manhã de domingo (18h50 de sábado em Brasília).

Mas no domingo eclodiram novos confrontos com lançamentos de artilharia perto de dois antigos templos disputados em uma região fronteiriça.

O porta-voz do Exército tailandês, Ritcha Suksuwanon, garantiu que as forças cambojanas começaram a lançar artilharia às 04h00.

- Apelos por uma trégua -

Antes do anúncio da reunião, o primeiro-ministro cambojano declarou neste domingo sua disposição para discutir com a Tailândia o cessar-fogo proposto por Trump.

Hun Manet indicou que encarregou seu ministro das Relações Exteriores, Prak Sokhonn, de conversar com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para coordenar as conversações com os tailandeses.